Латип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Искандер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оммеголсем

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зариф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латипов Ситдик

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салих

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайтуня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исхаки

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыйк

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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