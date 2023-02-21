Латип
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Искандер
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оммеголсем
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зариф
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латипов Ситдик
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салих
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайтуня
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исхаки
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садыйк
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно