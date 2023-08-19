Синицина (Евдокимова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицина (Евдокимова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1928

Дата смерти

21.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Евдокимов Иван Андреевич

Мать: Евдокимова Марина

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.01.1948

Дочь: Боброва Нина

Отец ребёнка: Синицин Иван

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
11.01.1948

Муж: Синицин Иван

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.09.1956

Дочь: Зимакова Валентина

Отец ребёнка: Синицин Иван

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
21.08.1958
Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: удар молнией
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