Синицина (Евдокимова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти21.08.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1928
Отец: Евдокимов Иван Андреевич
Мать: Евдокимова Марина
Рождение ребёнка
03.01.1948
Дочь: Боброва Нина
Отец ребёнка: Синицин Иван
Бракосочетание
11.01.1948
Муж: Синицин Иван
Рождение ребёнка
03.09.1956
Дочь: Зимакова Валентина
Отец ребёнка: Синицин Иван
Смерть
21.08.1958
Причина смерти: удар молнией