Ядрышников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯдрышников Николай

Ядрышников Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1949

Дочь: Ядрышникова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Мария

Яутла, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ядрышников Яков Николаевич

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ядрышников Генадий Николаевич

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ядрышников Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ядрышников Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невьянцева Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морина Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close