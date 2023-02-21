Ядрышников Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1949
Дочь: Ядрышникова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Мария
Яутла, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ядрышников Яков Николаевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ядрышников Генадий Николаевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ядрышников Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ядрышников Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невьянцева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морина Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно