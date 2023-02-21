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Жулега Сидор Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Жулега Гаврило Иванов

Мать: Жулега Ефросинья Степанова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Жулега Астап Сидоров

Мать ребёнка: Жулега Настасья Семенова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Жулега Семен Сидоров

Мать ребёнка: Жулега Настасья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Настасья Семенова

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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