Жулега Сидор Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Жулега Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Жулега Астап Сидоров
Мать ребёнка: Жулега Настасья Семенова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Жулега Семен Сидоров
Мать ребёнка: Жулега Настасья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулега Настасья Семенова
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно