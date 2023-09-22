Торган Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торган Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1983

Отец: Торган Василий

Мать: Торган Людмила Петровна

Рождение ребёнка
17.12.2010

Сын: Торган Захар Егорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
08.04.2013

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торган Елена

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