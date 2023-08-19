Кузнецов Владимир Степанов
Место рождения
Дата рождения13.07.1889 ст.
Дата смерти30.05.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1909 ст.
Рождение ребёнка
10.09.1913 ст.
Сын: Кузнецов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кривецкова Елена Михайлова
Смерть
30.05.1916 ст.
г. Воронеж, Полевой запасной госпиталь № 25. Ратник 58-го запасного батальона.