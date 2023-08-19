Кузнецов Владимир Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Владимир Степанов

Кузнецов Владимир Степанов

Место рождения

Мостье, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.07.1889 ст.

Дата смерти

30.05.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мостье, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.11.1909 ст.

Жена: Кривецкова Елена Михайлова

Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1913 ст.

Сын: Кузнецов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кривецкова Елена Михайлова

Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Смерть
30.05.1916 ст.
г. Воронеж, Полевой запасной госпиталь № 25. Ратник 58-го запасного батальона.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close