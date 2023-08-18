Безпалько Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1991 по 1996
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Педагогический институт им.Огиенка
Рождение ребёнка
30.12.1999
Сын: Безпалько Дмитрий
Отец ребёнка: Безпалько Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безпалько Евгений
Отец ребёнка: Безпалько Василий