Безпалько Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безпалько Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
С 1991 по 1996
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Педагогический институт им.Огиенка
Рождение ребёнка
30.12.1999

Сын: Безпалько Дмитрий

Отец ребёнка: Безпалько Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безпалько Евгений

Отец ребёнка: Безпалько Василий

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