Головко Михаил (Михась) Антонович
Место рождения
Дата рождения01.07.1900
Дата смерти25.04.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1900
Отец: Головко Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
1923
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1924
Светоч, Берёзовский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
21.11.1938
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1945
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головко Ева Антоновна
Смерть
25.04.1976