Головко Михаил (Михась) Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головко Михаил (Михась) Антонович

Место рождения

Сигневичи, Берёзовский район, Брестская область

Дата рождения

01.07.1900

Дата смерти

25.04.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1900

Отец: Головко Антон

Мать: не указана

Сигневичи, Берёзовский район, Брестская область
Бракосочетание
1923

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Ева Антоновна

Светоч, Берёзовский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Ева Антоновна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Ева Антоновна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Ева Антоновна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Ева Антоновна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Ева Антоновна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Ева Антоновна

Рождение ребёнка
21.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Ева Антоновна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Ева Антоновна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Ева Антоновна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Ева Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головко Ева Антоновна

Смерть
25.04.1976
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