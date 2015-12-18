Волкова (Скибенкова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Скибенкова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1954

Дата смерти

18.12.2015

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1954

Отец: Скибенков Александр

Мать: Скибенкова Раиса (Анастасия)

Рождение ребёнка
05.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
18.12.2015
Волгоградская область, Волжский
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