Волкова (Скибенкова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1954
Дата смерти18.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1954
Отец: Скибенков Александр
Рождение ребёнка
05.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
18.12.2015
Волгоградская область, Волжский