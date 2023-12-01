Долгополов Давыд Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополов Давыд Яковлевич

Место рождения

село Привольное (Азербайджан)

Дата рождения

1892

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

село Привольное (Азербайджан)
Рождение ребёнка
1924

Сын: Долгополов Яков Давыдович

Мать ребёнка: Долгополова Дивора Моисеевна

село Привольное (Азербайджан)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Долгополов Исай Давыдович

Мать ребёнка: Долгополова Дивора Моисеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Долгополов Захар Давыдович

Мать ребёнка: Долгополова Дивора Моисеевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Жабина Раиса Давыдовна

Мать ребёнка: Долгополова Дивора Моисеевна

Смерть
Около 1935
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