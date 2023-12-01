Долгополов Давыд Яковлевич
Место рождениясело Привольное (Азербайджан)
Дата рождения1892
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
село Привольное (Азербайджан)
Рождение ребёнка
1924
Сын: Долгополов Яков Давыдович
Мать ребёнка: Долгополова Дивора Моисеевна
село Привольное (Азербайджан)
Рождение ребёнка
1928
Сын: Долгополов Исай Давыдович
Мать ребёнка: Долгополова Дивора Моисеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Долгополов Захар Давыдович
Мать ребёнка: Долгополова Дивора Моисеевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Жабина Раиса Давыдовна
Мать ребёнка: Долгополова Дивора Моисеевна
Смерть
Около 1935