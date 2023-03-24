Фетисов Спиридон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фетисов Семен Васильевич
Мать: Егорова София Ивановна
Бракосочетание
?.03.1948
Бракосочетание
?.03.1948
Жена: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1949
Сын: Фетисов Евгений Спиридонович
Мать ребёнка: Маркова Татьяна Васильевна
Языково село Каменского р-на Тульской обл
Рождение ребёнка
31.01.1951
Дочь: Фетисова Галина Спиридоновна
Мать ребёнка: Маркова Татьяна Васильевна
Тульская обл Каменский район село Языково
Рождение ребёнка
12.06.1953
Сын: Фетисов Анатолий Спиридонович
Мать ребёнка: Маркова Татьяна Васильевна
Языково село Каменского р-на Тульской обл
Военная награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно