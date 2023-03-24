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Фетисов Спиридон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фетисов Семен Васильевич

Мать: Егорова София Ивановна

Бракосочетание
?.03.1948

Жена: Маркова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
?.03.1948

Жена: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1949

Сын: Фетисов Евгений Спиридонович

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Васильевна

Языково село Каменского р-на Тульской обл
Рождение ребёнка
31.01.1951

Дочь: Фетисова Галина Спиридоновна

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Васильевна

Тульская обл Каменский район село Языково
Рождение ребёнка
12.06.1953

Сын: Фетисов Анатолий Спиридонович

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Васильевна

Языково село Каменского р-на Тульской обл
Военная награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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