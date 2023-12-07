Зорин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1939

Дочь: Тренихина Тамара Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Иоан Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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