Зорин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1939
Дочь: Тренихина Тамара Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Иоан Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно