Бикташева (Давлетова) Захира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикташева (Давлетова) Захира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикташев Расих Рахматуллович

Отец ребёнка: Бикташев Рахматулла Идиятуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филюза Рахматулловна

Отец ребёнка: Бикташев Рахматулла Идиятуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикташев Рахматулла Идиятуллович

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