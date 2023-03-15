Бикташева (Давлетова) Захира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бикташев Расих Рахматуллович
Отец ребёнка: Бикташев Рахматулла Идиятуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филюза Рахматулловна
Отец ребёнка: Бикташев Рахматулла Идиятуллович
Бракосочетание
Неизвестно