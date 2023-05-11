Киричук (Пивень (Piwień)) Мария (Marja) Адамовна
Место рождения
Дата рождения15.04.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1870
Отец: Пивень (piwień) Адам
Бракосочетание
До 1896
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Киричук Семен (Szymon) Яковлевич
(28 лет в 1923)
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Киричук Семен (Szymon) Яковлевич
(50 лет в 1923) , (55 лет в 1925) .
Рождение ребёнка
01.06.1913
Сын: Киричук Алексей Семенович
Отец ребёнка: Киричук Семен (Szymon) Яковлевич
12 лет в 1923 г. (12 лет в 1925)
Эвакуация
14.08.1915
Место жительства
15.05.1919
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Работа или профессия
1925
Крестьянка | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воев... Показать все
Смерть
Неизвестно