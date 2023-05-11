Киричук (Пивень (Piwień)) Мария (Marja) Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричук (Пивень (Piwień)) Мария (Marja) Адамовна

Место рождения

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд

Дата рождения

15.04.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1870

Отец: Пивень (piwień) Адам

Мать: Пивень (piwień) София (Zofja)

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Бракосочетание
До 1896

Муж: Киричук Семен (Szymon) Яковлевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Киричук Тихон Семенович

Отец ребёнка: Киричук Семен (Szymon) Яковлевич

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
(28 лет в 1923)
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Киричук Семен (Szymon) Яковлевич

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
(50 лет в 1923) , (55 лет в 1925) .
Рождение ребёнка
01.06.1913

Сын: Киричук Алексей Семенович

Отец ребёнка: Киричук Семен (Szymon) Яковлевич

12 лет в 1923 г. (12 лет в 1925)
Эвакуация
14.08.1915
Место жительства
15.05.1919
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Работа или профессия
1925
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Крестьянка | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воев... Показать все
Смерть
Неизвестно
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