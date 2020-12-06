Кабирова Ркия Сафиулловна
Место рождения
Дата рождения02.04.1942
Дата смерти06.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1978
Сын: Кабиров Рашит Валимхаматович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.12.2020