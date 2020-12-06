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Кабирова Ркия Сафиулловна

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.04.1942

Дата смерти

06.12.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1978

Сын: Кабиров Рашит Валимхаматович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.12.2020
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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