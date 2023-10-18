Сульженко Степан Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сульженко Степан Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сульженко Карп Иванович

Мать: Сульженко Праскева Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сульженко Степан Степанович

Мать ребёнка: Сульженко Прасковья Минаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Евгения Степановна

Мать ребёнка: Сульженко Прасковья Минаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сульженко Ольга Степановна

Мать ребёнка: Сульженко Прасковья Минаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Притыкина Дарья Степановна

Мать ребёнка: Сульженко Прасковья Минаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сульженко Петр Степанович

Мать ребёнка: Сульженко Прасковья Минаевна

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