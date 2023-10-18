Сульженко Степан Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сульженко Степан Степанович
Мать ребёнка: Сульженко Прасковья Минаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Евгения Степановна
Мать ребёнка: Сульженко Прасковья Минаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сульженко Ольга Степановна
Мать ребёнка: Сульженко Прасковья Минаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Притыкина Дарья Степановна
Мать ребёнка: Сульженко Прасковья Минаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сульженко Петр Степанович
Мать ребёнка: Сульженко Прасковья Минаевна