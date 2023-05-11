Абраменко Наталия Анатольевна
Место рождения
Дата рождения31.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.08.1997
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1999
Сын: Абраменко Максим Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1999
Сын: Абраменко Максим Александрович
Отец ребёнка: не указан