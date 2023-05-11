Абраменко Наталия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абраменко Наталия Анатольевна

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

31.08.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
22.08.1997

Муж: скрыто настройками приватности

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.05.1999

Сын: Абраменко Максим Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.05.1999

Сын: Абраменко Максим Александрович

Отец ребёнка: не указан

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