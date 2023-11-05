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Клевакин Пётр Николаевич
Клевакин Пётр Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Пол
Мужской
Отец
Клевакин Николай
Мать
Клевакина Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Клевакин Николай
Мать:
Клевакина Татьяна
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