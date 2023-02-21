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Вилежанинова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1898

Дата смерти

19.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1920

Сын: Вилежанинов Николай Александрович

Отец ребёнка: Вилежанинов Александр

Рождение ребёнка
07.04.1923

Сын: Вилежанинов Иван Александрович

Отец ребёнка: Вилежанинов Александр

Рождение ребёнка
05.03.1929

Дочь: Вилежанинова Мария Александровна

Отец ребёнка: Вилежанинов Александр

Рождение ребёнка
03.05.1931

Дочь: Михеева Зоя Александровна

Отец ребёнка: Вилежанинов Александр

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилежанинов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Вилежанинов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилежанинов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Вилежанинов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилежанинов Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
19.05.1987
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