Кудрявцева (Лебедева) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Лебедева) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1934

Дата смерти

19.10.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1959

Сын: Кудрявцев Валерий Леонидович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.1961

Сын: Кудрявцев Виктор Леонидович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.10.1996
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