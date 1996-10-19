Кудрявцева (Лебедева) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1934
Дата смерти19.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1959
Сын: Кудрявцев Валерий Леонидович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.1961
Сын: Кудрявцев Виктор Леонидович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.10.1996