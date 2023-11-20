Ямбаев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯмбаев Александр

Ямбаев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1975

Сын: Ямбаев Илья Александрович

Мать ребёнка: Ямбаева Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Ямбаева Марина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close