Прынев Родион Игнатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1872 ст.
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1872 ст.
Отец: Прынев Игнат Федоров
Бракосочетание
10.11.1893 ст.
Рождение ребёнка
23.03.1896
Дочь: Прынева Матрона Родионовна
Мать ребёнка: Прынева-Пренева Евгения Феодорова
Рождение ребёнка
27.10.1901
Сын: Принев Терентий Родионович
Мать ребёнка: Прынева-Пренева Евгения Феодорова
Рождение ребёнка
11.03.1910 ст.
Сын: Принев Григорий Родионович
Мать ребёнка: Прынева-Пренева Евгения Феодорова
Рождение ребёнка
23.11.1912 ст.
Мать ребёнка: Прынева-Пренева Евгения Феодорова
Смерть
После 1912