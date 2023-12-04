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Прынев Родион Игнатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1872 ст.

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1872 ст.

Отец: Прынев Игнат Федоров

Мать: Прынева Матрона Алексеева

Бракосочетание
10.11.1893 ст.

Жена: Прынева-Пренева Евгения Феодорова

Рождение ребёнка
23.03.1896

Дочь: Прынева Матрона Родионовна

Мать ребёнка: Прынева-Пренева Евгения Феодорова

Рождение ребёнка
27.10.1901

Сын: Принев Терентий Родионович

Мать ребёнка: Прынева-Пренева Евгения Феодорова

Рождение ребёнка
11.03.1910 ст.

Сын: Принев Григорий Родионович

Мать ребёнка: Прынева-Пренева Евгения Феодорова

Рождение ребёнка
23.11.1912 ст.

Сын: Принев Петр Родионович

Мать ребёнка: Прынева-Пренева Евгения Феодорова

Смерть
После 1912
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