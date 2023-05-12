(Бабаева) Агриппина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабаева) Агриппина Ильинична

Место рождения

Борина, Юргамышский район, Курганская область

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: Бабаев Илья Карпович

Мать: Бабаева Феодосья Егоровна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Духовные росписи церквей Тобольской епархии крепости Верхнеуральской; селений: Долговского, Кислянского; слободы Таловской за 1777 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 55, стр. 106.
Смерть
Неизвестно
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