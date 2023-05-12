(Бабаева) Агриппина Ильинична
Место рожденияБорина, Юргамышский район, Курганская область
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: Бабаев Илья Карпович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Духовные росписи церквей Тобольской епархии крепости Верхнеуральской; селений: Долговского, Кислянского; слободы Таловской за 1777 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 55, стр. 106.
Смерть
Неизвестно