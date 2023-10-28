Дудник Михаил Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1969
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1969
Отец: Дудник Анатолий Иванович
Мать: Дудник Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.02.1992
Мать ребёнка: Дудник Елена Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудник Элина Михайловна
Мать ребёнка: Дудник Юлия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудник Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Дудник Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дудник Елена Викторовна