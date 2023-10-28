Дудник Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудник Михаил Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1969

Отец: Дудник Анатолий Иванович

Мать: Дудник Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.02.1992

Сын: Дудник Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Дудник Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудник Элина Михайловна

Мать ребёнка: Дудник Юлия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудник Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Дудник Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудник Юлия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудник Елена Викторовна

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