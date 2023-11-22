Пахолков Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахолков Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.2010

Сын: Пахолков Арсений Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.08.2012

Дочь: Пахолкова Василиса Алексеевна

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Рождение ребёнка
06.08.2016

Дочь: Пахолкова Ксения Алексеевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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