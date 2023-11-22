Пахолков Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.2010
Сын: Пахолков Арсений Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.08.2012
Дочь: Пахолкова Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.2016
Дочь: Пахолкова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности