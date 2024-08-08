Хархорин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Хархорин Иван
Упоминание
Неизвестно
Анатолий Иванович проживал в д. Кожино (Кожное) Рузского р-на Московской обл. Дочь Лариса 1955 г.р, которая работала в тубдиспансере (есть сын) и сына Владимира, который служил в Киеве, там женился и ... Показать все
Смерть
Неизвестно