Хархорин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хархорин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Хархорин Иван

Мать: Яковлева Хархорина Агафья

Упоминание
Неизвестно
Анатолий Иванович проживал в д. Кожино (Кожное) Рузского р-на Московской обл. Дочь Лариса 1955 г.р, которая работала в тубдиспансере (есть сын) и сына Владимира, который служил в Киеве, там женился и ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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