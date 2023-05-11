Польнер Виктор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения10.11.1842 ст.
Дата смерти02.08.1905 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1842 ст.
Отец: Польнер Фёдор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1872 ст.
Мать ребёнка: Польнер Августа Густавовна
Рождение ребёнка
11.02.1881 ст.
Дочь: Польнер Эмилия Викторовна
Мать ребёнка: Польнер Августа Густавовна
Рождение ребёнка
03.05.1969 ст.
Мать ребёнка: Польнер Августа Густавовна
Рождение ребёнка
10.02.1977 ст.
Сын: Польнер Александр Викторович
Мать ребёнка: Польнер Августа Густавовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1905 ст.
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область