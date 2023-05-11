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Польнер Виктор Фёдорович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

10.11.1842 ст.

Дата смерти

02.08.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1842 ст.

Отец: Польнер Фёдор Иванович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.01.1872 ст.

Сын: Польнер Фёдор Викторович

Мать ребёнка: Польнер Августа Густавовна

Рождение ребёнка
11.02.1881 ст.

Дочь: Польнер Эмилия Викторовна

Мать ребёнка: Польнер Августа Густавовна

Рождение ребёнка
03.05.1969 ст.

Сын: Польнер Борис Викторович

Мать ребёнка: Польнер Августа Густавовна

Рождение ребёнка
10.02.1977 ст.

Сын: Польнер Александр Викторович

Мать ребёнка: Польнер Августа Густавовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Польнер Августа Густавовна

Смерть
02.08.1905 ст.
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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