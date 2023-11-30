Ершов Иван (Иоанн) Фёдорович
Место рождения
Дата рождения20.07.1904 ст.
Дата смерти14.11.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1904 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.237-238 (Рождение №-48м)
Крещение
21.07.1904 ст.
Крёстный отец: Егор Пименович - крестьянский сын из д.Ивановица Крёстная мать: Пелагея Васильевна - крестьянская девица из д.Бол.Горка (родная тётя по матери)
Смерть
14.11.1907 ст.
Ребенок в 3 года (от кори)
Похороны
15.11.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.217-218 (Умершие №-44м)