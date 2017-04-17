Торицына (Железнова) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торицына (Железнова) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.11.1925

Дата смерти

17.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
?.10.1945

Муж: Торицын Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
22.12.1946

Сын: Торицын Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Торицын Георгий Васильевич

Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1951

Дочь: Сасаева Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Торицын Георгий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торицын Георгий Васильевич

Смерть
17.04.2017
Кимры, город Кимры, Тверская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кимры, город Кимры, Тверская область
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