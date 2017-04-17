Торицына (Железнова) Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.11.1925
Дата смерти17.04.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1945
Рождение ребёнка
22.12.1946
Сын: Торицын Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Торицын Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
05.12.1951
Дочь: Сасаева Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Торицын Георгий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно