Эттейн Соня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эттейн Соня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Эттейн Давид Моисеевич

Отец ребёнка: Эттейн Моисей Гирмович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Шейна Моисеевна

Отец ребёнка: Эттейн Моисей Гирмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эттейн Моисей Гирмович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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