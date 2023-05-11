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Названов Евлампий Ильич

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Место рождения

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1852

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Названов Илья Григорьевич

Мать: Названова Васса Ефимовна

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1879

Сын: Названов Пётр Евлампьевич

Мать ребёнка: Названова Праскева Трофимовна

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Названова Праскева Трофимовна

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Названова Евдокия Евлампьевна

Мать ребёнка: не указана

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Слугина Васса Евлампьевна

Мать ребёнка: Названова Праскева Трофимовна

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Названова Праскева Трофимовна

Смерть
1921
Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
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