Названов Евлампий Ильич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1879
Сын: Названов Пётр Евлампьевич
Мать ребёнка: Названова Праскева Трофимовна
Рождение ребёнка
1881
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Названова Праскева Трофимовна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Названова Евдокия Евлампьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Слугина Васса Евлампьевна
Мать ребёнка: Названова Праскева Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921