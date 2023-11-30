Трифонова (Зенова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Зенова) Мария Ивановна

Место рождения

Сорочье-Поле, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

22.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1874

Отец: Зенов Иван Иванович

Мать: Зенова Татьяна Федоровна

Сорочье-Поле, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
20.07.1898

Муж: Трифонов Александр Макарьевич

Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
27.07.1900

Сын: Трифонов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич

Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
10.10.1902

Сын: Трифонов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич

Сорочье-Поле, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
26.12.1904

Сын: Трифонов Стефан Александрович

Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич

Сорочье-Поле, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Трифонов Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич

Сорочье-Поле, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.05.1909

Сын: Трифонов Николай Александрович

Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич

Сорочье-Поле, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
25.08.1910

Сын: Трифонов Павел Александрович

Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич

Сорочье-Поле, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
12.03.1913

Сын: Трифонов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич

Сорочье-Поле, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
27.12.1915

Сын: Трифонов Василий Александрович

Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич

Сорочье-Поле, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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