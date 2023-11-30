Трифонова (Зенова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1874
Отец: Зенов Иван Иванович
Мать: Зенова Татьяна Федоровна
Бракосочетание
20.07.1898
Рождение ребёнка
27.07.1900
Сын: Трифонов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич
Рождение ребёнка
10.10.1902
Сын: Трифонов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич
Рождение ребёнка
26.12.1904
Сын: Трифонов Стефан Александрович
Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич
Рождение ребёнка
22.02.1906
Сын: Трифонов Афанасий Александрович
Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич
Рождение ребёнка
07.05.1909
Сын: Трифонов Николай Александрович
Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич
Рождение ребёнка
25.08.1910
Сын: Трифонов Павел Александрович
Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич
Рождение ребёнка
12.03.1913
Сын: Трифонов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич
Рождение ребёнка
27.12.1915
Сын: Трифонов Василий Александрович
Отец ребёнка: Трифонов Александр Макарьевич
Смерть
Неизвестно