Жабин Александр Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жабин Никон Трофимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.1861
Дочь: Степанида Александровна
Мать ребёнка: Федосья? Игнатовна
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-1598, л.18об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья? Игнатовна
Смерть
Неизвестно