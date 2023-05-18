Жабин Александр Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабин Александр Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жабин Никон Трофимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.11.1861

Дочь: Степанида Александровна

Мать ребёнка: Федосья? Игнатовна

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-1598, л.18об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья? Игнатовна

Смерть
Неизвестно
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