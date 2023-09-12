Григорий Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Анисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Арина Маркова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Арина Маркова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Арина Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Маркова

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1854
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