Григорий Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Арина Маркова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Арина Маркова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Арина Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Маркова
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1854