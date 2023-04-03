Марфа Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Федоров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Праскева Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Федоров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Федоров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Федоров

Смерть
Неизвестно
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