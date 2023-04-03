Марфа Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Федоров
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Праскева Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Федоров
Рождение ребёнка
1811
Сын: Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Федоров
Смерть
Неизвестно