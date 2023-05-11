Григорьев Корней Ионович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Григорьев Ион Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1798
Сын: Григорьев Тимофей Корнеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1806
Сын: Григорьев Григорий Корнеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Григорьев Евгений Корнеевич
Мать ребёнка: ?
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно