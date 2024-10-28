Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

Между 1722 и 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1701 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1717 и 1719

Муж: Матвей Григорьевич

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 136 лист. Село Старое. Григорий Иванович, 55 лет и его жена Василиса Ивановна, 48 лет. У них дети, Матвей, 18 лет, Михаил, 6 лет, Прасковья, 15 лет. У Матвея жена Анна Дмитриевна, 21 го... Показать все
Упоминание
Около 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
496 19 92. 951 об стр. Село Старое. Григорий Иванович и его жена Васса, их сын Матвей и его жена Анна. 1722г.
Смерть
Между 1722 и 1724
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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