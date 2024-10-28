Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиМежду 1722 и 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1717 и 1719
Муж: Матвей Григорьевич
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 136 лист. Село Старое. Григорий Иванович, 55 лет и его жена Василиса Ивановна, 48 лет. У них дети, Матвей, 18 лет, Михаил, 6 лет, Прасковья, 15 лет. У Матвея жена Анна Дмитриевна, 21 го... Показать все
Упоминание
Около 1722
496 19 92. 951 об стр. Село Старое. Григорий Иванович и его жена Васса, их сын Матвей и его жена Анна. 1722г.
Смерть
Между 1722 и 1724