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Николай Павлов

Место рождения

Макарово, Можайский, Московская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

25.02.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Павел Козьмин

Мать: Дарья Алексеева

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Бурлаков Михаил Николаев

Мать ребёнка: Ксения Павлова

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1875

Дочь: Ирина Павлова

Мать ребёнка: Ксения Павлова

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Макарово крестьянин Андрей Стефанов крестьянка Мария Федорова
Рождение ребёнка
18.08.1878 ст.

Дочь: Васса Николаева

Мать ребёнка: Ксения Павлова

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Макарово крестьянин Андрей Степанов и крестьянская жена Мария Федорова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Иванова

Поручители жениха крестьяне д. Неровново Андрей Григорьев и д. Михайловской Иван Иванов Гришин Поручители невесты Почетный гражданин Лаврентий Иванов Малинин и крестьяне д. Макарово Григорий Петров и ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Павлова

Смерть
25.02.1902
Макарово, Можайский, Московская область
от удушья
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