Николай Павлов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти25.02.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Павел Козьмин
Мать: Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Ксения Павлова
Рождение ребёнка
04.04.1875
Дочь: Ирина Павлова
Мать ребёнка: Ксения Павлова
Воспреемники д. Макарово крестьянин Андрей Стефанов крестьянка Мария Федорова
Рождение ребёнка
18.08.1878 ст.
Дочь: Васса Николаева
Мать ребёнка: Ксения Павлова
Воспреемники д. Макарово крестьянин Андрей Степанов и крестьянская жена Мария Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Иванова
Поручители жениха крестьяне д. Неровново Андрей Григорьев и д. Михайловской Иван Иванов Гришин Поручители невесты Почетный гражданин Лаврентий Иванов Малинин и крестьяне д. Макарово Григорий Петров и ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Павлова
Смерть
25.02.1902
от удушья