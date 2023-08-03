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(Янина) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Янин Федор Филиппович

Мать: Янина Александра Ивановна

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