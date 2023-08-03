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(Янина) Анна Федоровна
(Янина) Анна Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Пол
Женский
Отец
Янин Федор Филиппович
Мать
Янина Александра Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Янин Федор Филиппович
Мать:
Янина Александра Ивановна
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