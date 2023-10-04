Парохина Римма Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1936
Дата смерти01.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1936
Отец: Порохин Прокоп
Мать: Порохина Евдокия
Рождение ребёнка
28.11.1958
Сын: Тютюкин Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Тютюкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1960
Сын: Тютюкин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Тютюкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1970
Дочь: Федоренко Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Тютюкин Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
01.01.1984
Похороны
01.01.1984