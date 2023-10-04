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Парохина Римма Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1936

Дата смерти

01.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1936

Отец: Порохин Прокоп

Мать: Порохина Евдокия

Рождение ребёнка
28.11.1958

Сын: Тютюкин Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Тютюкин Владимир Васильевич

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Рождение ребёнка
14.02.1960

Сын: Тютюкин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Тютюкин Владимир Васильевич

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Рождение ребёнка
14.11.1970

Дочь: Федоренко Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Тютюкин Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютюкин Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
01.01.1984
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Похороны
01.01.1984
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