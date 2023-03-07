Харина Дарья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина Дарья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Харин Иван Григорьев

Отец ребёнка: Харин Григорий Васильев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Григорий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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