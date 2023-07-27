Сопыгина (Капалыгина) Евдокия (Авдотья)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капалыгин Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1919
Муж: Сопыгин Василий
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Сопыгина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сопыгин Василий
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Сапыгин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Сопыгин Василий
Рождение ребёнка
29.06.1932
Дочь: Киселева Раиса
Отец ребёнка: Сопыгин Василий
Смерть
Неизвестно