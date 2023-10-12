(Куракина) Мария Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куракина) Мария Владиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

С 1905 по 1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куракин Владислав

Мать: Куракина Анна Степановна

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