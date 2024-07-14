Пичков Прокопий Максимов 1798 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пичков Прокопий Максимов

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Пичков Максим Тимофеев

Мать: Пичкова Ирина Григорьева

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Крестьянин Ревизия №10 30.05.1858 - Семья №4 - 58 лет ГАРО Ф-129, Оп-54, Д-34 помещик Александр Александрович Гвоздев Ревизия №8 10.11.1833 - Семья №5 - 35 лет ГАРО Ф-129, Оп-32, Д-36 помещик Алексе... Показать все
Смерть
Неизвестно

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