Плесовских Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Плесовских Андрей Никитич

Отец ребёнка: Плесовских Никита Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Плесовских Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Плесовских Никита Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Плесовских Аграфена Никитична

Отец ребёнка: Плесовских Никита Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Плесовских Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Плесовских Никита Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Плесовских Петр Никитич

Отец ребёнка: Плесовских Никита Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
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