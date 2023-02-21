Плесовских Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Плесовских Андрей Никитич
Отец ребёнка: Плесовских Никита Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Плесовских Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Плесовских Никита Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Плесовских Аграфена Никитична
Отец ребёнка: Плесовских Никита Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Плесовских Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Плесовских Никита Иванович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Плесовских Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно