Булатов Егор Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Булатов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Соломанида Егорова
Мать ребёнка: Булатова Параскева Михеева
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Зиновия Егорова
Мать ребёнка: Булатова Параскева Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816