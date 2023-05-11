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Булатов Егор Васильев

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Булатов Василий Иванов

Мать: Булатова Акилина Семенова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Соломанида Егорова

Мать ребёнка: Булатова Параскева Михеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Зиновия Егорова

Мать ребёнка: Булатова Параскева Михеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Параскева Михеева

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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