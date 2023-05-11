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Павлов Василий Никитич

Место рождения

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

26.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1888

Отец: Павлов Никита Галактионович

Мать: Ирина Тимофеевна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
02.03.1888
Рождение ребёнка
07.03.1918

Сын: Павлов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Семёновна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.10.1919

Дочь: Галина Васильевна

Мать ребёнка: Ксения Семёновна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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