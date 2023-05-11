Павлов Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения26.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1888
Отец: Павлов Никита Галактионович
Мать: Ирина Тимофеевна
Крещение
02.03.1888
Рождение ребёнка
07.03.1918
Сын: Павлов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
13.10.1919
Дочь: Галина Васильевна
Мать ребёнка: Ксения Семёновна
Смерть
Неизвестно