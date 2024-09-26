Мацуков Иосиф Ипполитович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat11159785/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Мацуков&first_name=Иосиф&middle_name=Иппол�%
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мацукова (Барташевич) Вера Стефановна
Рождение ребёнка
16.07.1946
Сын: Мацуков Николай Иосифович
Мать ребёнка: Мацукова (Барташевич) Вера Стефановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно