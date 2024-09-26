Мацуков Иосиф Ипполитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацуков Иосиф Ипполитович

Место рождения

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Мацуков Ипполит Григорьев

Мать: Мацукова Маланья Емельянова

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat11159785/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Мацуков&first_name=Иосиф&middle_name=Иппол�%
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мацукова (Барташевич) Вера Стефановна

Рождение ребёнка
16.07.1946

Сын: Мацуков Николай Иосифович

Мать ребёнка: Мацукова (Барташевич) Вера Стефановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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