Дорофеев Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Дорофеев Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дорофеев Иван
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дорофеев Тимофей
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
20.07.1918
Сын: Дорофеев Трофим
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорофеев Терентий
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
Неизвестно