Дорофеев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорофеев Никита

Дорофеев Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Дорофеев Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дорофеев Иван

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дорофеев Тимофей

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
01.05.1916

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
20.07.1918

Сын: Дорофеев Трофим

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорофеев Терентий

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Пелагея

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close