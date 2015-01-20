Серкова (Пунтусова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Пунтусова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1945

Дата смерти

20.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1969

Дочь: Пожаева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Серков Владимир Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.04.2003

Дочь: Серкова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Серков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Серков Владимир Михайлович

Смерть
20.01.2015
Копейск, Копейский, Челябинская область
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