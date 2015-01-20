Серкова (Пунтусова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1945
Дата смерти20.01.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1969
Дочь: Пожаева Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Серков Владимир Михайлович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.04.2003
Дочь: Серкова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Серков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Серков Владимир Михайлович
Смерть
20.01.2015
Копейск, Копейский, Челябинская область